Quando arriverà il rimborso DAZN giù annunciato e confermato dopo il down di giovedì scorso durante il match Sampdoria-Napoli? Per quanto i tifosi impattati dai problemi sappiano da giorni di aver diritto all’indennizzo, era stata preannunciata una comunicazione da parte della stessa DAZN con le modalità esatte per usufruirne. Niente da fare tuttavia, almeno per il momento: nessuna mail o nota attraverso altro mezzo è giusta a destinazione.

Proprio per quanto appena riferito, appaiono alquanto dubbi i tempi con i quali proprio il rimborso DAZN verrà applicato. L’entità dell’indennizzo è stata quantificata in un mese di servizio totalmente gratis per gli utenti interessati dal down. Eppure, dopo aver raccolto alcune testimonianze social sulla pagina Facebook ufficiale della piattaforma, c’è chi afferma di essersi visto addebitare un nuovo importo mensile valido per il mese di ottobre in queste ore, nonostante quanto successo proprio la scorsa settimana.

Va chiarito ancora una volta che il rimborso DAZN arriverà solo a coloro che hanno realmente registrato problemi durante la sola partita Sampdoria-Napoli, dunque non hanno potuto assistere in pratica a tutto il primo tempo. Coloro invece che sono stati impattati marginalmente dal disservizio, magari solo con qualche minuto di blocco ma nulla di più serio, non è previsto alcun risarcimento, almeno per il momento.

Non sono per ora chiare neanche le modalità con le quali il rimborso DAZN giungerà agli abbonati TIM VISION che usufruiscono del pacchetto integrato con Infinity per la Champions. Per questi ultimi è giunta rassicurazione da parte dell’operatore telefonico che ci sarà comunque un risarcimento ma secondo le indicazioni della stessa DAZN che evidentemente non si è ancora messa in moto in questa direzione. Magari nei prossimi giorni invece, la situazione si sbloccherà con la comunicazione di qualche novità.