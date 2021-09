Bisogna fare i conti coi problemi Lottomatica oggi 28 settembre, considerando il fatto che alcuni utenti segnalano anomalie nel momento in cui si provi a procedere con il login alla piattaforma. Un bug probabilmente temporaneo e che verrà risolto nel giro di pochi minuti, come abbiamo osservato in occasione del nostro ultimo articolo a tema, nello scorcio finale del 2020. Considerando l’orario, il numero non elevatissimo di segnalazioni denota ugualmente che il malfunzionamento sia abbastanza diffuso.

Focus sui problemi Lottomatica durante il login di oggi 28 settembre

Al momento risulta complicato scendere maggiormente in dettagli, a proposito dei problemi Lottomatica durante il login riscontrati in Italia oggi 28 settembre. Bisogna attendere eventuali comunicazioni ufficiali per comprendere l’origine dell’anomalia e, soprattutto, quanto tempo ci vorrà prima che possano terminare i disagi per gli utenti. Su Down Detector potrete ottenere aggiornamenti in tempo reale, in modo da farvi un’idea più precisa sulla reale portata dell’errore.

Dunque, non è la prima volta che si registrano problemi Lottomatica, ma quelli segnalati durante il login oggi 28 settembre ci presentano in qualche modo una sorta di anomalia. In altre circostanze, infatti, il sito è risultato semplicemente non raggiungibile. Non resta altro da fare che attendere possibili annunci da parte dello staff. Nel frattempo, sentitevi liberi di lasciare un commento a fine articolo, riportandoci la vostra esperienza qualora in mattinata abbiate provato ad accedere alla vostra area utente.

Resta il fatto che i problemi Lottomatica di questo martedì non siano tali, al momento, da farci parlare di vero e proprio “down”. La situazione dovrebbe essere più chiara nel giro di qualche minuto. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori novità in merito, sperando che il tutto possa essere archiviato nel più breve tempo possibile.