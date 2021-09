In questa mattinata di martedì 28 settembre si registrano problemi di login Sisal Matchpoint. Sul sito di scommesse si stanno manifestando discrete anomalie nella fase di accesso ai profili già creati. Le difficoltà, in realtà, seguono pure quanto già segnalato per Lottomatica, sempre in questa giornata: insomma, sono ore alquanto snervanti per i giocatori più assidui che si stanno vedendo inibire davvero tante possibilità.

I problemi di login Sisal MAtchpoint hanno cominciato a manifestarsi intorno alle ore 10 di questa mattina. Il servizio Downdetector mette in evidenza una ragguardevole curva di segnalazioni di utenti impossibilitati ad accedere al loro profilo. Per il momento, stiamo parlando di centinaia di testimonianze di utilizzatori del servizio ma la situazione è in continuo divenire e potrebbe pure evolversi negativamente nel corso della giornata.

Se ci sono problemi di login Sisal Matchpoint appare evidente come sia del tutto inibita la possibilità di sottoscrivere nuove scommesse ma anche di verificare l’importo delle vincite più disparate. Almeno al momento di questa pubblicazione, non sono pervenute comunicazioni ufficiali sui motivi per i quali l’accesso all’area personale dei giocatori non è possibile. Come naturale conseguenza, è davvero impossibile poter ipotizzare se l’anomalia rientrerà in poco tempo oppure no. Questo primo approfondimento sarà di certo aggiornato non appena ci saranno delle novità in merito al disservizio.

Aggiornamento 10:50 – Mentre i problemi login Sisal Matchpoint non sono ancora rientrati, va pure segnalato che anomalie abbastanza vistose stanno pure interessando un’altra piattaforma di scommesse nota come Bet365. In quest’ultimo caso le segnalazioni sono nell’ordine delle decine ma pur sempre rilevanti in questa giornata di anomalie conclamate per tutto il mondo delle scommesse. Mancano ancora all’appello feedback ufficiali da parte delle società di riferimento che spieghino esattamente cosa stia succedendo proprio oggi 28 settembre.