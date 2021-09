Finalmente, dopo tanta attesa, si allunga la lista degli smartphone compatibili con 5G Iliad. Più utenti che sottoscrivono l’offerta per la velocità di connessione superiore ora potranno usufruire davvero del servizio, a patto naturalmente che si trovino in un’area servita dallo specifico segnale. La notizia sembrerebbe dunque del tutto positiva ma è giusto sottolineare che mancano all’appello dei dispositivi supportati alcuni top di gamma non certo trascurabili e pure tanto diffusi nel nostro paese.

Meglio partire dall’ultimo sforzo appena compiuto, ossia dalla lista aggiornata degli smartphone supportati dal 5G Iliad. Per il brand Huawei questi restano i P40, P40 Pro, P40 Pro +: nessun riferimento al P50 ma d’altronde quest’ultimo neanche è stato commercializzato ufficialmente dalle nostre parti. Per Oppo, il numero di device aumenta e ora sono abilitati alla navigazione ultra velone il Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro e ancora Find X3 Lite e Find X3 Neo. Cavalcando l’attuale successo di Xiaomi, ecco che il numero di telefoni supportati aumenta, la lista include dunque il MI 10T Lite 5G, il Mi 10, il Mi 10T e 10T Pro, il Mi 10 Pro e ancora Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i senza dimenticare neanche Redmi Note 9T 5G e Redmi Note 10 5G.

Per Motorola il 5G Iliad arriva su modello Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto G50 e infine Moto G100. Per Nokia c’è sempre il supporto per Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 e in riferimento ad Apple per tutta la serie 12 del 2020, dunque modello standard, Mini, Pro e Pro Max. Entrano in elenco anche i Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G e poi ci sono i OnePlus 8T e OnePlus 8T+ 5G. Non è stato dimenticato il Poco F3, il Sony Xperia 5 II e il Vivo X51 5G.

Per il brand Samsung diffusissimo in Italia, c’è ora il supporto al 5G Iliad per il Galaxy Tab S7 FE 5G, il Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G. Nessuna abilitazione si registra al momento, per il top di gamma del momento Samsung Galaxy S21 e di certo il rinnovato mancato supporto non sarà digerito dai possessori dei modelli. Per dirla tutta, in lista mancano anche gli ultimi iPhone 13 appena lanciati: magari sarebbe stato fin troppo utopistico renderli subito idonei alla navigazione veloce ma visto la loro certa diffusione capillare si aspetta il passo in avanti in davvero poco tempo.