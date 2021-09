Perché manca Squid Game doppiato in italiano? Questa è la domanda che si sono posti gli appassionati di k-drama (letteralmente “serie tv drammatiche coreane”) appena hanno premuto play sul primo episodio dello show Netflix che sta facendo impazzire il web.

Il successo di Squid Game si traduce in due semplici parole: survival show. I protagonisti sono centinaia di persone disadattate a corto di denaro che accettano di partecipare a una misteriosa gara di sopravvivenza. Si tratta di una serie di sfide con tradizionali giochi per bambini, senza esclusioni di colpi (e di morti). I concorrenti rischiano il tutto pur di vincere un’incredibile somma di denaro: 45.600 milioni di won.

Descritto a metà tra Takeshi’s Castle, Hunger Games e il recente Alice in Borderland, anch’esso survival game giapponese di Netflix, Squid Game ha attratto un numero sempre più enorme di spettatori, tutti sintonizzati per guardare “il gioco del calamaro” (questa la traduzione letterale del titolo). Tutt’ora ha scalato anche le classifiche dei programmi più visti sulla piattaforma americana. Visto il successo del prodotto, perché non c’è Squid Game doppiato in italiano?

La serie tv può essere solo vista in lingua coreana o doppiata in inglese, ma gli utenti italiani sconsigliano vivamente la visione e preferiscono guardarla nella sua versione originale. Il motivo è semplice: esistono frasi o giochi di parole impossibile da adattare nella nostra lingua, e si finisce col perdere quindi il significato stesso di alcune locuzioni – Alice in Borderland perde molto se visto nella versione italiana.

Il motivo dell’assenza del doppiaggio di Squid Game non deve quindi scoraggiare gli utenti Netflix, che faranno sì fatica a seguire la serie e leggere i sottotitoli in italiano, ma i fan del k-drama assicurano che ne vale la pena. E poi chissà, in futuro il servizio di streaming potrebbe decidersi a tradurla e adattarla anche per l’Italia.