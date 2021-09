Morgane Detective Geniale verso il gran finale. Gli ultimi due episodi della serie andranno in onda proprio martedì prossimo, il 5 ottobre, con due nuovi casi da risolvere per la bella rossa che in un attimo è passata da donna delle pulizie a consulente della polizia indagando non solo su una persona a lei cara ma anche sui vari casi che di volta in volta arrivano in centrale.

Anche nel finale di Morgane Detective Geniale succederà lo stesso visto che negli ultimi due episodi, la nostra Morgane dovrà concentrarsi su un nuovo caso con il suo collega Karadec. I due stentano a credere che quello che sembra essere il testimone di un omicidio è in realtà un assassino ma quando il corpo di Axel Maertens, direttore di un club di kitesurf, viene scoperto su una spiaggia, gli indizi sembrano portare a lui, sarà vero?

Nell’ultimo episodio, Pauline Garcia, promettente pattinatrice, viene investita e schiacciata dalla sua stessa auto. C’è un testimone che era presente ma è cieco, come farà Morgane a far quadrare tutto questa volta?

Ludovic, ex marito di #Morgane, è sempre pronto ad aiutarla… Ma ci sarà un riavvicinamento?



Morgane – Detective geniale 💡 Stasera, martedì #28settembre, dalle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay

Prima del finale di Morgane Detective Geniale di martedì prossimo, l’appuntamento con la serie è fissato per questa sera con due nuovi episodi dal titolo ‘Tale padrone, tale cane’ e ‘Attrazione fatale’, Morgane, Karadec e la loro squadra indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, vedovo e con solo una figlia con la quale non parla più da tempo.

Ormai quando sentiamo le lancette in sottofondo sappiamo che #Morgane sta per avere un colpo di genio 💡



"Morgane – Detective geniale", la terza puntata stasera, martedì #28settembre, dalle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay

Karadec e Céline, dopo aver comunicato a Morgane che molto probabilmente Romain è deceduto diversi anni prima, sono preoccupati per lo stato d’animo della donna ma lei avrà il suo bel da fare per risolvere questi due nuovi casi. Infine, Karadec fa un sogno su Morgane che lo turba mentre la squadra si trova a indagare sull’omicidio di Alex Viniali, agente immobiliare con la passione sfrenata per il calcio.