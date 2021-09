Anche Manuela Arcuri molestata sul set? Dopo anni di silenzio, alla fine anche la bella e giunonica attrice ha ammesso di aver subito delle molestie. In una lunga intervista a “Quotidiano Nazionale” l’attrice ha rivelato di aver subito avance insistenti e richieste sessuali che l’hanno messa in crisi. All’epoca era giovanissima e non sapeva come reagire ma oggi sì che saprebbe farlo e lei stessa conferma: “Oggi gli tirerei uno schiaffone”.

L’ex protagonista di Carabinieri ha rivelato che proprio in alcuni casting, al cospetto di certi registi, spesso le hanno chiesto di mostrare il seno anche quando non erano previste delle scene di nudo. Alla fine confida: “In alcuni casting ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni e poi dicevano: “Fai vedere il seno”. Erano dei depravati, ma dopo due o tre volte gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo perché devo mostrare il seno?”.

Manuela Arcuri molestata sul set come tante sue colleghe ma anche altre donne visto che lo stesso accade in altri posti di lavoro, almeno secondo il suo pensiero, e poi spiega come nel loro settore le cose siano ancora più complicate proprio perché il regista sente di avere il coltello dalla parte del manico. Inutile dire che allo sfogo della Arcuri sono seguite polemiche e accuse soprattutto da parte di donne che, come sempre, scadono nei soliti clichè parlando di accuse tardive ma, soprattutto, chiedendosi quali siano state le sue risposte all’epoca e se alla fine abbia ceduto alle molestie per andare avanti.

Tutte cattiverie nei confronti di Manuela Arcuri che trovano l’apice sicuramente quando qualcuno tira fuori la storia dei calendari come se posare per delle foto desse agio a qualcuno di molestare una donna o un’altra persona. Quando si smetterà di leggere questi commenti e come andrà a finire questa diatriba adesso?