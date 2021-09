Jerrika Hinton ha interpretato la promettente specializzanda Stephanie Edwards in Grey’s Anatomy per cinque stagioni, per poi uscire di scena al termine della stagione 13 in modo eroico, dopo aver salvato una bambina da un incendio in ospedale appiccato da uno stupratore.

L’addio di Jerrika Hinton, secondo l’attrice, fu negoziato con gli sceneggiatori già all’inizio di quella stagione: l’attrice ne ha parlato come di una scelta condivisa, ma ora spunta una motivazione inedita tra le righe del libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy di Lynette Rice, ricco di rivelazioni su tanti divorzi burrascosi tra cast e produzione.

Secondo il libro a Jerrika Hinton è stato “chiesto di lasciare” Grey’s Anatomy dopo aver indispettito la protagonista della serie, Ellen Pompeo: a scatenare il malcontento dell’interprete di Meredith Grey sarebbe stato un gesto della più giovane collega sul set. La Hinton avrebbe scattato delle Polaroid durante le riprese, includendo la Pompeo ma senza che lei se ne accorgesse e senza chiederle il permesso. Questo avrebbe portato alla necessità di escluderla dal cast. Va detto che molte produzioni hanno standard severi sul fatto di scattare e pubblicare foto dal set, visto che la riservatezza è prevista da contratto per tutti i lavoratori, cast e troupe compresi. Chiaramente anche i produttori di Grey’s Anatomy potrebbero avere un atteggiamento molto duro su questo genere di violazione, che comporta anche il rischio di spoiler grossolani, così come è altrettanto vero che Ellen Pompeo è nota per avere un caratterino poco conciliante.

Sull’episodio che riguarda Jerrika Hinton, un ex capo del dipartimento trucco di Grey’s Anatomy ha raccontato alla Rice, nel suo libro, che la questione delle foto è nata da un equivoco, perché l’attrice non si sarebbe resa conto che stava pestando i piedi alla vera boss del set, la Pompeo appunto.

Non era lì da molto, quindi forse non capiva bene il potere che aveva Ellen. Se fosse andata e avesse detto: “Va bene se scatto queste Polaroid?” Ellen probabilmente le avrebbe detto “Okay”. Ma semplicemente facendolo e non rendendola partecipe, ti stai preparando al disastro.

Jerrika Hinton dopo Grey’s Anatomy è apparsa in diverse serie, a partire da Hunters, la serie Amazon sulla caccia ai nazisti in America con Al Pacino, passando per Here and Now, Doxxed e Servant.