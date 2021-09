I Samsung Galaxy S21 stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2021, bruciando tutti sul tempo. Come riportato da ‘SamMobile‘, il firmware G991BXXU3AUIE si sta diffondendo a partire da Germania e Filippine, garantendo le correzioni del prossimo mese agli attuali top di gamma. Inutile dirvi che il colosso di Seul non ha ancora comunicato i dettagli dei fix introdotti con le patch di sicurezza di ottobre 2021 (è questione di giorni prima che il bollettino venga pubblicato), ma è altamente probabile il team di sviluppo abbia introdotto correzioni importanti, capaci di migliorare l’esperienza utente quotidiana offerta dai Samsung Galaxy S21.

Adesso che le patch di sicurezza di ottobre 2021 hanno cominciato a raggiungere i portabandiera del colosso di Seul in Germania e nelle Filippine, non ci resta che attendere l’aggiornamento arrivi anche in Italia (potrebbero volerci ore, come pure pochi giorni). Verificate la disponibilità dell’upgrade a bordo del vostro Samsung Galaxy S21 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, assicuratevi che il dispositivo sia sufficientemente carico (almeno al 50% della carica residua, oppure, in alternativa, collegatelo alla rete elettrica), e di aver effettuato il backup dei vostri dati per qualsiasi evenienza (non che l’installazione comporti la cancellazione automatica dei dati, ma è sempre meglio premunirsi nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto). Non dovrebbe passare troppo tempo prima che l’aggiornamento di ottobre 2021 arrivi sul vostro Samsung Galaxy S21: tenetevi pronti, liberare spazio in memoria e scaldate la rete Wi-Fi (che dovreste sempre e comunque preferire a quella dati del vostro gestore telefonico per non dilapidare inutilmente il budle disponibile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.