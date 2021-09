Il figlio di Gigi D’Alessio, a processo, ha parlato in aula per difendere la sua posizione. Nel giugno 2021 Claudio, figlio del cantautore napoletano, si era difeso dalle pesanti accuse della colf ucraina che lo aveva denunciato per aggressioni mentre era al suo servizio nell’abitazione romana.

Secondo il racconto di Halyna Levkova, questo il nome della colf, Claudio D’Alessio l’avrebbe aggredita, minacciata e sbattuta fuori dall’abitazione in piena notte. Ad accendere il diverbio sarebbe stata la richiesta da parte della Levkova di abbassare il tono di voce durante un’accesa discussione tra Claudio e Nicole Minetti. I fatti sarebbero avvenuti nella notte del 5 luglio 2014. La Levkova aveva aggiunto che era ancora in attesa degli stipendi arretrati per il servizio svolto e di aver lavorato in stato di semi-schiavitù. D’Alessio si era comunque difeso sostenendo che la sua fosse legittima difesa dal momento che la colf lo aveva minacciato con una sedia.

Ieri, 27 settembre, si è tenuta l’udienza del processo presso il tribunale di Roma. Claudio D’Alessio ha parlato di fronte al giudice e ha esternato le sue considerazioni sull’intera vicenda. In un primo momento il figlio del cantautore ha lamentato una certa campagna di diffamazione nei suoi confronti:

“Non ho alcun interesse a rinviare il processo perché ogni volta che è fissata una udienza subisco diffamazioni che hanno ripercussioni sotto l’aspetto professionale”.

Con queste parole Claudio ha respinto i sospetti della parte civile che lo accusava di voler rimandare il processo il più possibile fino al 22 gennaio 2022, data in cui scatterebbe la prescrizione. In seguito, il figlio di Gigi D’Alessio è entrato nel vivo della vicenda respingendo ogni accusa mossagli dalla ex colf ucraina, dichiarandosi innocente e smentendo le dinamiche raccontate dalla Levkova in sede di denuncia:

“Da 7 anni si sta facendo processo per un livido dietro ad un braccio. Non ho interesse a rinviare l’udienza. Non ho mai avuto un confronto con la signora e lo vorrei avere. Non ne posso più”.

Il figlio di Gigi D’Alessio, a processo dopo la denuncia della Levkova, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, tanto meno sui social. Lo stesso silenzio arriva dal padre, data la vicenda delicata che ha colpito la sua famiglia.