Il Club delle Babysitter 2 sta per arrivare su Netflix. La teen comedy per pre-adolescenti che ha goduto di ottime recensioni da parte della stampa specializzata torna sulla piattaforma con un secondo capitolo e nuove avventure per le giovani babysitter di Stoneybrook, nel Connecticut.

Il Club delle Babysitter 2 avrà come protagoniste ancora Kristy (interpretata da Sophie Grace), Mary Anne (Malia Baker), Claudia (Momona Tanada), Stacey (Shay Rudolph) e Dawn (interpretata in questa stagione dalla new entry Kyndra Sanchez,in sostituzione dell’attrice Xochitl Gomez), che in questo secondo capitolo allargheranno il loro club accogliendo due nuove ragazze, Mallory e Jessi (Vivian Watson e Anais Lee). Anche i nuovi episodi, dieci come per la stagione di debutto, racconteranno l’amicizia, le dinamiche familiari e scolastiche, le avventure e le delusioni di sette ragazzine delle scuole medie che fanno parte di un’agenzia di babysitting, nata su iniziativa di Kristy come primo lavoretto oltre la scuola e diventata un’alleanza tutta al femminile tra migliori amiche con cui affrontare le incognite della crescita.

Il Club delle Babysitter 2 è il seguito di una prima stagione di grande successo su Netflix: titolo originale The Baby-Sitters Club, la serie è tratta dalla saga di libri omonima della scrittrice statunitense Ann M. Martin, che aveva già ispirato un film negli anni ’90 e un format televisivo, una serie originale della HBO trasmessa nel 1990.

Ecco la trama, il trailer e le prime foto di scena de Il Club delle Babysitter 2, i cui dieci nuovi episodi saranno disponibili su Netflix dal prossimo 11 ottobre.

Mentre la domanda per il loro club continua a crescere, le fondatrici Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill e Dawn Schafer hanno ora accolto Mallory Pike e Jessi Ramsey nei loro ranghi. Con il nuovo anno scolastico arrivano affari in forte espansione, nuove relazioni, viaggi personali e lezioni importanti, ma nonostante tutto il club è lì a sostenersi a vicenda in ogni fase del percorso.