Che attinenza ha Matteo Salvini con la musica di Fedez? Dissing social a parte, il leader della Lega non è certo un fan del rapper e imprenditore milanese. Eppure, mentre il segretario del Carroccio era impegnato a scattare i selfie di rito durante l’ultimo comizio elettorale è accaduto l’inaspettato.

Fedez contro Salvini sul caso Morisi

Nelle ultime ore le notizie sul caso Luca Morisi hanno dominato i trend: l’ex spin doctor della Lega, infatti, aveva già fatto parlare di sé dopo l’abbandono della macchina social del Carroccio, ma subito dopo sono comparse le notizie sul fascicolo aperto contro di lui dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti. Tra gli artisti che hanno commentato la vicenda troviamo inevitabilmente Fedez, non certo in buoni rapporti con il partito di Salvini, che nelle storie di Instagram ha dato del pagliaccio al segretario della Lega.

Anche J-Ax ha detto la sua, seppur con una conclusione più pacata. Matteo Salvini per il momento non ha commentato gli interventi social dei due artisti, ma nella serata di ieri qualcosa è andato storto da parte della regia.

I selfie di Salvini con la musica di Fedez

Ieri sera, lunedì 27 settembre, Matteo Salvini si trovava in viale Ca’ Guarda a Milano per chiudere la campagna elettorale a supporto di Luca Bernardo, in corsa per le elezioni amministrative della città meneghina. Per ovvi motivi il leader della Lega ha evitato le domande dei giornalisti, tutte concentrate sullo scandalo di Luca Morisi.

Eppure, durante i selfie di rito dal palco della Lega, la regia ha trasmesso il brano Mille registrato proprio da Fedez in trio insieme a Orietta Berti e Achille Lauro. Una strana ironia della sorte, certamente, palesatasi proprio a poche ore dalla frecciatina di Federico Lucia sul caso Morisi. Matteo Salvini non ha commentato l'”incidente”, ma sui social è già scattata la campagna di battute.