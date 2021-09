Tutto pronto per la super sfida Milan-Atletico Madrid, in programma questa sera, martedì 28 settembre, alle ore 21.00 presso lo Stadio San Siro e valida per la seconda giornata del Gruppo B della fase a gironi di Champions League. Ecco tutte le informazioni necessarie e su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Il Milan allenato da mister Stefano Pioli ospita nella splendida cornice di San Siro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, partita valida per la seconda giornata della prestigiosa coppa europea dalle grandi orecchie. I rossoneri, nella prima sfida del girone, sono usciti sconfitti in trasferta contro il Liverpool per 3-2, mentre i Colchoneros sono riusciti a guadagnare un punto in classifica grazie al pareggio ottenuto contro il Porto. Tra i due club che si affronteranno questa sera, ci sono solamente due precedenti nelle Coppe europee, che risalgono agli ottavi di finale di Champions League stagione 2013/2014, quando i diavoli rossi persero sia andata che ritorno e furono eliminati dalla competizione.

L’attesissima sfida Milan-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta TV da Sky, precisamente in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre, il match di San Siro verrà trasmesso in chiaro anche su Canale 5 (canale 5 e 505 HD del digitale terrestre). La partita si potrà vedere anche in diretta streaming tramite Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’app per Android e iOS, sia sul proprio PC o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma di Comcast. Un’ulteriore opzione di visione riguarda NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky. I tecnici Pioli e Simeone potrebbero schierare così i loro uomini: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic. ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Joao Felix.