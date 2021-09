A partire dal 20 ottobre, diversi canali RAI e Mediaset passeranno all’MPEG-4 (in questo articolo troverete l’elenco di tutti i canali in questione), effettuando un vero e proprio switch-off (il tutto nell’ambito della transizione verso il DVB-T2). Cosa significa all’atto pratico quanto appena detto? In definitiva, alcuni canali RAI e Mediaset, dal 20 ottobre in poi, potranno essere fruiti solo in HD, passando alla codifica MPEG-4.

Se il vostro apparecchio televisivo non è capace di sintonizzare canali HD, non vi resterà che risolvere in altro modo (affiancandogli un decoder esterno, oppure sostituendolo del tutto). In caso contrario, vi sarà possibile continuare ancora per un po’ di tempo ad utilizzare le vostre vecchie TV, pur rinunciando a vedere i canali tematici in questione di RAI e Mediaset (quelli principali effettueranno il passaggio in ultimo, almeno è questa l’impressione generale).

Il passaggio al DVB-T2 avverrà a partire dal 1 gennaio 2023, data a partire dalla quale lo standard verrà attivato a livello nazionale. Sarà a quel punto che bisognerà necessariamente adeguarsi, acquistando un decoder esterno, oppure cambiando apparecchio televisivo (il discorso vale naturalmente per tutti quei televisori non compatibili con il nuovo standard, ovvero quelli orientative venduti prima del 2018). In tal proposito, potrebbe esservi utile sapere che è in auge il bonus rottamazione TV, che vi consentirà di ottenere uno sconto del 20% sul prezzo di una nuova TV o di un decoder omologato, fino ad un massimo di 100 euro (che, disponibile per tutti gli utenti, va ad affiancarsi al bonus TV ISEE 20mila euro). Nel caso vogliate approfittarne vi consigliamo di sbrigarvi: i fondi disponibili potrebbero esaurirsi, secondo alcune previsioni figlie dell’andamento di erogazione attuale, entro metà aprile 2022 (avete circa 200 giorni per accedere al contributo, a patto di avere una vecchia TV da rottamare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.