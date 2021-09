Aumentano le capienze per concerti, teatri e cinema: il CTS si pronuncia. I teatri, cinema e le sale da concerto potranno accogliere il 100% del pubblico all’aperto e l’80% al chiuso, questo è quanto stabilito dal Comitato tecnico scientifico. A patto che venga esibito il tanto discusso green pass.

Non è definito e viene chiarito immediatamente che le capienze potranno essere riviste di mese in mese, o comunque in base all’andamento della pandemia covid-19.

“Il Cts ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass per cinema, teatri, sale da concerto. In particolare il CTS ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso in zona bianca. Tale indicazione potrà essere rivista nell’arco del prossimo mese”, sostiene il CTS. Una precisazione: queste indicazioni sono da ritenersi valide solo ed esclusivamente in zona bianca.

IL CTS inoltre sottolinea che è particolarmente importante rispettare le misure di sicurezza relative alla protezione individuale attraverso l’uso obbligatorio di mascherine, almeno chirurgiche, durante tutte le fasi degli eventi, incluse le operazioni d’accesso.

Viene inoltre raccomandata massima attenzione alla qualità degli impianti di areazione e si invita a vigilare sul rispetto delle indicazioni.

Per quanto riguarda l’accesso ai musei, non vengono poste limitazioni riguardo al numero di accessi ma si raccomanda di garantire l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con l’eccezione dei nuclei conviventi.

Via libera all’accesso agli impianti sportivi: il 75% per gli impianti sportivi all’aperto e il 50% al chiuso. Anche uste indicazioni sono da ritenersi valide solo in zona bianca e soggette a modifiche.