Netflix ha ufficialmente messo in cantiere lo spin-off di On My Block: mentre la serie si avvia alla sua conclusione con la quarta ed ultima stagione in arrivo il prossimo 4 ottobre, si pensa già ad un’estensione del suo universo narrativo. Il nuovo format sarà intitolato Freeridge, frutto dei co-creatori di On My Block Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft insieme al co-produttor Jamie Uyeshiro e al co-produttore esecutivo Jamie Dooner. Secondo Deadline, tutti loro sono accreditati come co-creatori e produttori esecutivi della nuova serie, con Uyeshiro, Gonzalez e Haft che fanno anche da co-showrunner.

Lo spin-off di On My Block prende il titolo dal nome del quartiere immaginario di Los Angeles in cui è ambientata la serie originale. La trama seguirà un nuovo gruppo di amici che temono di aver scatenato una maledizione mortale, dando il via a un’avventura completamente nuova.

La notizia dello spin-off di On My Block è stata commentata da Iungerich come un passaggio di testimone interno alla squadra che produrrà storie inedite dopo che i protagonisti della serie madre avranno raggiunto la fine del liceo nella quarta stagione.

Co-creare e gestire ‘On My Block’ è stato e sarà sempre un momento clou della mia vita. Sono così orgoglioso di passare il testimone ai miei incredibili partner Eddie e Jeremy e all’incomparabile Jamie Uyeshiro che hanno spaccato nella stanza degli scrittori fin dal primo giorno. Ci sono altre storie da raccontare sul nostro amato Freeridge e non vedo l’ora di continuare a lavorare con questo talentuoso team.

Lo spin-off di On My Block, secondo Tracey Pakosta di Netflix, avrà “un nuovo cast di personaggi” in grado di animare altre storie in “uno spettacolo più femminile“.