Una volta presentati gli iPhone 13, si passa già a parlare degli iPhone 14, dispositivi della riprogettazione secondo Mark Gurman di Bloomberg (vi avevamo parlato di questa possibilità anche in un nostro precedente articolo sull’argomento). Gli attuali iPhone 13 hanno tutta l’aria di essere quasi degli iPhone 12s, in quanto ripropongono un miglioramento della base precedente per quanto riguarda alcune funzioni e specifiche tecniche. Gurman resta convinto del fatto che saranno gli iPhone 14 a stravolgere la situazione, come a voler dire che gli ingegneri di Cupertino hanno deciso di prendersi del tempo, più tempo, per innovare i melafonini in programma nel 2022 (sia per quanto riguarda i modelli standard che quelli Pro).

Si dice verrà pensionato il modello ‘mini’ in favore di una variante standard e di una Max di iPhone 14. Potrebbe sparire anche il notch, sostituito da un foro all’interno di cui troverebbe posto la fotocamera frontale (un po’ come nell’attuale stile Samsung), e sensori per il FaceID occultati nel display. Non è affatto tramontata nemmeno l’ipotesi di un iPhone Fold (pieghevole, ndr.), che vedrebbe la luce nel giro di qualche anno (non è stato specificato quando esattamente). L’analista Ming-Chi Kuo aveva fatto sapere che un iPhone pieghevole non sarebbe arrivato prima dell’autunno del 2024 (ci vorrebbe, nel caso, ancora un po’ di tempo).

ARTICOLI CORRELATI

Come potete vedere, la storia della mela morsicata va avanti decisamente bene, riuscendo spesso a fare breccia negli utenti, vecchi e nuovi. Gli iPhone 13, a prescindere da quel che dice qualcuno, hanno il potenziale per ottenere un certo successo sul mercato, pur avendo molto in comune con i precedenti iPhone 13. Immaginate cosa riusciranno a fare l’anno prossimo gli iPhone 14 proponendo un design completamente nuovo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.