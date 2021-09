Netflix conferma la produzione di Sex/Life 2, il dramma erotico che ha conquistato un enorme numero di utenti la scorsa primavera: la serie ispirata al romanzo 44 capitoli su 4 uomini di BB Easton tornerà con una seconda parte, scritta ancora dalla creatrice e showrunner Stacy Rukeyser.

Sex/Life 2 arriva dopo il gran seguito ottenuto tra maggio e giugno: Netflix ha rivelato i dati sui flussi della prima stagione, come sempre tenendo conto degli account che hanno guardato due o più minuti di un singolo titolo. Secondo le metriche rilevate, la serie sul bollente triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il suo ex è stata vista da 67 milioni di famiglie nel corso delle prime quattro settimane dal debutto, avvenuto lo scorso 25 maggio. Un dato, sebbene parziale, comunque significativo, che ne fa il terzo format originale Netflix per numero di visualizzazioni, preceduto soltanto dalle prime stagioni di Bridgerton e The Witcher.

Non sorprende dunque che Sex/Life 2 sia stata confermata da Netflix e che anche il cast sia blindato per la nuova stagione: torneranno infatti i protagonisti della serie Sarah Shahi e Adam Demos, che peraltro si sono conosciuti e innamorati proprio durante le riprese, affiancati da Mike Vogel, Adam Demos e Margaret Odette. La produzione partirà prossimamente a Toronto, dove era stata girata la prima stagione.

L’annuncio del rinnovo di Sex/Life 2 è stato accolto con enorme entusiasmo dalla showrunner Rukeyser, che è anche produttrice esecutiva insieme a J. Miles Dale e Jordan Hawley: la creatrice della serie l’ha definita “un sogno che si avvera“.