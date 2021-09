Nella seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 debutta un nuovo personaggio: l’enigmatica Elsa Martini, interpretata da Maria Vera Ratti, attrice già vista ne Il Commissario Ricciardi. Questa nuova stagione è ripartita dalla terribile esplosione che ha coinvolto Lojacono e i suoi, mostrandone le conseguenze anche a distanza di tempo.

La puntata in onda stasera, lunedì 27 settembre, si intitola Vuoto ed è tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni. La trama ruota intorno alla scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi ma, al contrario, molto odiata dal marito. Le indagini fanno nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo su un’intuizione?

I Bastardi accolgono il commissario Martini, una donna enigmatica e dai modi spicci con un passato scomodo alle spalle. Anche lei si pone lo stesso dilemma morale. Per la squadra de l’ispettore Lojacono, Elsa Martini è una persona misteriosa, troppo sicura di sé e, da come si presenta in commissariato, sicuro rivelerà di avere più di qualche asso nella manica. Intanto, la rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno a Laura Piras e si teme per la sua vita. Lojacono è preoccupato, soprattutto quando Piras gli esporrà il dubbio che la bomba, quella fatta esplodere nel finale della scorsa stagione, in realtà poteva essere indirizzata a lei.

Nel cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 3: Alessandro Gassmann è l’ispettore Giuseppe Lojacono; Carolina Crescentini è il sostituto procuratore Laura Piras; Antonio Folletto è Aragona; Tosca D’Aquino è Ottavia; Massimiliano Gallo è il Commissario Palma; Gianfelice Imparato è Pisanelli; Simona Tabasco è Alex Di Nardo; Gennaro Silvestro è Francesco Romano; Gioia Spaziani è Letizia; Serena Iansiti è Rosaria Martone; Matteo Martari è Buffardi; Maria Vera Ratti è la new entry Elsa Martini.

L’appuntamento con la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è per stasera alle 21:25 su Rai1. Ecco il promo: