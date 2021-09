In Italia è scandaloso solo dire alcune cose o pronunciare alcune parole in tv mentre a La Fazenda in Brasile è successo di peggio (molto peggio) causando un mare di polemiche da parte dei fan di Dayane Mello non solo in Patria ma anche qui in Italia. Ma cosa è successo di così grave? Alcuni video arrivati ed estrapolati dalla diretta di 24 ore del programma, hanno mostrato la bella ex gieffina un po’ fuori fase a causa dell’alcol ma, soprattutto, uno dei suoi coinquilini pronto a tenerla sotto scacco e, soprattutto, nel suo letto.

In un primo momento alcuni concorrenti sono riusciti ad allontanare Dayane Mello da Nego do Borel ma nella notte le cose hanno preso una piega inaspettata. A quanto pare il cantante brasiliano è andato oltre con Dayane Mello nonostante le sue condizioni non fossero proprio ottimali. La bella modella era fuori di testa a causa dell’alcol tant’è che, dopo la festa, le sue compagne di avventura hanno dovuto cambiarla e aiutarla a camminare perché non era in grado di fare nemmeno quello da sola.

A quel punto, quando le luci si sono spente, Nego e Dayane sono finiti nello stesso letto consumando un rapporto al quale lei si è più volte sottratta nonostante le sue conduzioni. Lui era dotato di preservativo, lo stesso che il giorno dopo ha fatto sparire da sotto il suo letto. La regia durante la notte ha smesso di riprendere la scena ma si sentiva chiaramente Dayane dire di no pensando alla figlia a casa.

Nei giorni seguenti, quella che possiamo definire la vittima, è stata ascoltata dalla produzione che ha avuto così la conferma che la modella non ricordava assolutamente niente di quanto successo quella notte. Solo quando l’indignazione dei fan ha fatto il giro del mondo, la produzione de La Fazenda ha deciso di squalificare Nego Do Borel per quanto è accaduto. A quanto pare, però, Dayane non ha ancora capito molto e si sente addirittura in colpa per la squalifica del suo compagno di avventura, come finirà questa storia?

Le domande sono tante soprattutto perché nessuno della redazione è intervenuto in quel momento, fermando i due o, almeno, mettendo un po’ alle strette Nego Do Borel prima di compiere un atto che, ormai, agli occhi di tutti risulta essere un reato.