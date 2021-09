Qualche giorno fa erano trapelate in Rete le prime immagini rendering relative al nuovo smartwatch OPPO Watch Free: Oggi è giunta l’ora della presentazione ufficiale. Il protagonista di giornata è un orologio intelligente economico che sfoggia un display AMOLED curvo 2,5D da 1,64 pollici, dotato di una funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e di un supporto per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Vediamo insieme qualche dettaglio in più circa le caratteristiche tecniche del nuovo wearable cinese.

In base alla scheda tecnica, il nuovo OPPO Watch Free presenta un display AMOLED curvato da 1,64 pollici (con risoluzione di 280 x 456 pixel), densità di 326ppi e 100% DCI-P3 color gamut. L’indossabile è dotato di un sensore di movimento a sei assi, oltre che di un sensore ottico per la frequenza cardiaca, di uno per l’ossigeno nel sangue ed un sensore per la luminosità ambientale. La scocca è resistente all’acqua fino a 5ATM. Presente la connettività Bluetooth 5.0, con compatibilità con Android 6.0 (o versioni successive) e iOS 10.0 (o versioni successive) e supporto a più di 100 modalità sportive. La batteria è di 230mAh e garantisce un’autonomia fino a 14 giorni di utilizzo.

Il nuovo smartwatch OPPO Watch Free sarà disponibile in Cina nelle colorazioni nero e oro a partire dal prossimo 30 settembre al prezzo di 549 Yuan, che al cambio corrispondono a circa 72 euro. Ma le novità non terminano qui: infatti, il noto produttore con sede a Dongguan ha lanciato anche una smart TV per tutti coloro che intendono acquistare un apparecchio con uno schermo dalle dimensioni abbastanza rilevanti: si tratta della OPPO Smart TV K9 75 pollici, con risoluzione di 3840 x 2160 pixel, tecnologia DLED, angolo di visione di 178°, luminosità 300 nits, HRD 10+, 93% DCI-P3 colour gamut, processore quad-core MT9652 con GPU MC1, 2GB di RAM e 32GB di storage. Questo è tanto altro ancora, in termini di funzionalità: la TV sarà disponibile in Cina dal 30 settembre al prezzo di 5.799 yuan, pari a 765 euro.