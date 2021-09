Le offerte Amazon di quest’ultima settimana di settembre non potevano che avere come protagonista l’iPhone 12. Visto il lancio commerciale del successore iPhone 13 ma allo stesso tempo l’indisponibilità di tanti modelli della nuova serie, è normale che i fan Apple prendano in considerazione anche l’acquisto del melafonino 2020, pure perché protagonista di interessanti sconti.

Il noto store online sta promuovendo tra le sue offerte ad esempio quella per l’iPhone 12 standard nella sua colorazione Product Red da 64 GB. Il costo attuale del dispositivo è pari a 839 euro, Il prezzo già di per se interessante può essere anche dilazionato con il programma di finanziamento Cofidis. Il prodotto poi è immediatamente disponibile per la consegna nel corso della settimana.

Le offerte Amazon della settimana Apple continuano anche per la variante iPhone 12 mini nel taglio di memoria di capacità massima di 256 GB. Nel caso specifico, la spesa da affrontare sarà ora solo di 889 euro per la più classica delle colorazioni nera. Il pagamento rateale è sempre a disposizione con Cofidis per chi non ha modo o non vuole effettuare la transazione in un’unica soluzione.

Apple iPhone 12 mini (256GB) - nero Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Per completare la carrellata delle offerte Amazon dell’ultima settimana di settembre, c’è pure da prendere in considerazione l’iPhone 12 Pro nel modello da 128GB. Nella pur tanto apprezzata colorazione argento, il dispositivo Apple costa ora non più di 1.069,00 euro.

Apple iPhone 12 Pro (512GB) - Argento Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come annunciato già ad inizio approfondimento, le attuali promozioni per gli iPhone 12 godono di certo di una rinnovata attenzione in questo momento. I successori iPhone 13 sono protagonisti di una penuria di scorte abbastanza grave e in ogni caso, la loro consegna rischia di slittare anche si svariate settimane. Chi ha dunque fretta di acquistare un nuovo smartphone Apple potrà ancora una volta optare per uno dei modelli della serie 2020, potendo contare su sconti e spedizioni celeri.