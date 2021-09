A poche ore dalle ultime notizie sulle indagini a carico dell’ex spin doctor della Lega, arrivano le storie di Fedez su Morisi su Instagram. Che tra il rapper e il Carroccio non sia mai corso buon sangue è risaputo, ma a questo giro Federico Lucia coglie la palla al balzo per punzecchiare il leader Matteo Salvini e scherzare sugli ultimi trend.

Luca Morisi indagato per cessione di droga

È delle ultime ore la notizia delle indagini contro Luca Morisi per cessione di sostanze stupefacenti. Il fascicolo della Procura di Verona è stato aperto a seguito della segnalazione di 3 ragazzi, fermati a ferragosto dalle forze dell’ordine, trovati in possesso di una droga liquida. I tre giovani avevano detto agli agenti di aver ricevuto quella sostanza da Luca Morisi. Da lì gli inquirenti sono passati all’abitazione dell’ex social media manager della Lega, dove avrebbero rinvenuto un modesto quantitativo della stessa sostanza.

Luca Morisi, del resto, negli ultimi giorni ha annunciato il suo abbandono della “Bestia”, la macchina social della Lega, per motivi legati a dinamiche famigliari e non alla politica. Questa mattina gli organi di stampa hanno riportato che il nome di Morisi è comparso nel registro degli indagati per cessione di sostanze stupefacenti, e le indagini sono in corso. L’ex spin doctor ha dichiarato: “Non ho commesso alcun reato, ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo”.

L’ironia di Fedez su Morisi

A scatenare l’ironia di Fedez su Morisi e soprattutto contro Matteo Salvini è stato il post pubblicato da quest’ultimo su Facebook. Salvini ha scritto:

“Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto.

Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi.

Amicizia e lealtà per me sono la Vita.

In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso.

Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre”.

Fedez, dunque, dice:

“Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a Salvini contattatemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo. Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava a citofonare a casa della gente per chiedere: ‘Scusi, lei spaccia?’ o che commentava la sentenza sulla morte di Stefano Cucchi dicendo: ‘La droga fa male’. Oggi scopre di avere anch’esso avuto al suo fianco un drogato ma che, magicamente, non diventa un ‘drogato’, uno di quelli tipo scarto della società. No! Diventa un amico da aiutare a rialzarsi. Lo sentite anche voi?”

Fedez conclude canticchiando una musica circense, ripresa anche da Fabri Fibra nel brano Vip In Trip. Non si escludono altri interventi di Fedez su Morisi, viste le tensioni che da sempre corrono tra il rapper e il Carroccio.