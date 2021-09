Levante mamma: l’annuncio della gravidanza arriva oggi via Instagram. Sceglie i social per una lunga riflessione che si conclude con la lieta comunicazione. La cantante Levante è incinta, è Inn dolce attesa. Già noto il sesso del bebè: sarà una femminuccia.

Levante ripercorre gli ultimi mesi della sua vita sui social. Parte dal mese di giugno, che l’ha vista impegnata nella presentazione di E Questo Cuore Non Mente, per un lungo viaggio in giro per l’Italia. Ricorda studi televisivi, radio e case della gente in trepidante attesa di scoprire questa storia.

“Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia”, le sue parole.

Poi passa all’estate e ripercorre una serie di spaventi e questioni ostiche che si è trovata ad affrontare. La voce che manca, le cisti, la foniatra, la logopedista, a pochi giorni dall’inizio dei concerti. Arriva a ricordare tutto, fino al mese di agosto in una carrellata lunghissima di immagini e ricordi, emozioni vissute in due.



“E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico.

E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare, ballare, “volareoohooh””, scrive Levante che a settembre è stata ospite del Festival del cinema di Venezia.

In questo momento è in programma una colonna sonora e un nuovo album. “E nel mezzo una valanga di vita”, scrive l’artista, che sala ufficialmente di essere incinta. Levante è in attesa di una bimba.



“Nel mezzo le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena, le novità e agosto se ne va, che settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. Venezia è bella, come la prima volta. Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita.

Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.