Quasi negli stessi minuti del commento di Fedez sul caso Luca Morisi, arriva il messaggio di J-Ax a Matteo Salvini. Il frontman degli Articolo 31 si rivolge direttamente al leader del Carroccio per dire la sua sull’indagine aperta dalla Procura di Verona contro l’ex spin doctor della Lega.

Tutt’altro che un endorsement, a scanso di equivoci. Nel messaggio di J-Ax a Matteo Salvini si parte con una certa ironia polemica e dirompente, specie per ricordare le posizioni del leader della Lega sul tema delle droghe, e nello specifico, sulle droghe leggere. Per questo Alessandro Aleotti dedica il suo consueto appuntamento dei 2 Centesimi alla vicenda, inventando un gioco per i fan che vengono sottoposti a un indovinello: “Cercate di indovinare se la frase che vi leggerò è stata pronunciata da Matteo Salvini a proposito del suo ex social media manager accusato di cessione di stupefacenti a tre giovani o meno”.

Continuando, J-Ax elenca tre punti della campagna elettorale di Salvini sul tema delle droghe e le mette a confronto con le ultime dichiarazioni pubblicate dal leader della Lega per commentare la vicenda di Luca Morisi. Salvini, infatti, ha risposto alle notizie sulle indagini a carico del suo ex social media manager con parole piene di affetto e stima, chiudendo la nota con: “Ti voglio bene, amico mio”.

J-Ax ironizza sulla dedica di Salvini a Morisi, ma al contrario di Fedez chiude il suo video con un gesto di umanità: “Comunque voglio offrire la mia solidarietà a Matteo. Anch’io ci sono passato. Il mio consiglio è di stare vicino al tuo amico”. Non manca, tuttavia, la stoccata finale: “Magari, che so, citofonagli“.

Le riflessioni, le battute e i commenti sulla vicenda di Luca Morisi si consumano in queste ore e non si escludono eventuali risposte di Salvini ai tanti post sul tema attualmente dominante tra i trend.