I Misteri di Murdoch 8 si avvia verso il finale di stagione con gli episodi in onda in prima serata il 27 settembre su Giallo: l’ottava stagione della serie investigativa in costume, format di produzione canadese, arriva al penultimo appuntamento prima del finale di stagione.

Gli episodi de I Misteri di Murdoch 8 sono in onda in prima visione assoluta sul canale 38 del digitale terrestre ogni lunedì sera: il 27 settembre alle 21.10 tocca ai capitoli 15 e 16, mentre il 4 ottobre alla stessa ora andranno in onda gli ultimi due, a completare il totale di 18 episodi.

Ecco le trame dei I Misteri di Murdoch 8 per gli episodi intitolati rispettivamente Il naufragio e La passione di Crabtree, con due nuove indagini per omicidio per William Murdoch e la sua squadra.

L’indagine su un omicidio in una chiesa porta Murdoch a rivedere il Gesuita che lo aveva istruito da bambino, e a rivivere parte del suo passato.

Cabtree conduce per conto suo un’indagine per omicidio nel mondo del wrestling professionistico, che lo affascina molto.

Lunedì 4 ottobre I Misteri di Murdoch 8 giunge al termine della stagione su con gli episodi 17 e 18, intitolati Giorno delle Elezioni e Abile Detective: ecco le rispettive trame.

Julia e i suoi colleghi voteranno per una candidata come gesto per il suffragio femminile; nel frattempo, Murdoch indaga sulla morte di un uomo che potrebbe essere uno dei tirapiedi di Terrence Meyer.

Durante una caccia a un killer che colleziona macabri trofei, Murdoch diventa un bersaglio. Nel frattempo, Crabtree scopre che il presunto marito morto del suo amore, tornato di recente, è un bruto violento.

I Misteri di Murdoch 8 è è stata trasmessa per la prima volta in Canada dalla CBC tra il 2014 e il 2015, mentre è arrivata in Italia in prima visione solo la scorsa primavera su Giallo, che continuerà a trasmettere anche le stagioni successive. Ad oggi la serie vanta ben 15 stagioni ed è ancora in produzione.