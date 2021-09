Qual è il pensiero dei BTS sui no-vax? I Bangtan Boys, ricordiamo, si sono trovati costretti a cancellare il tour mondiale Map Of The Soul proprio per via del persistere della pandemia del Covid-19. Per l’occasione, infatti, il settetto di Seul aveva incoraggiato i fan a vaccinarsi per favorire il lento processo di uscita dalla crisi pandemica.

Nelle ultime ore i BTS hanno partecipato a Good Morning America e sono tornati sull’argomento. A prendere la parola J-Hope, che spera in una presa di coscienza da parte del pubblico:

“Per quanto siamo ansiosi di esibirci, speriamo anche che la situazione migliori rapidamente, che molte persone vengano vaccinate e che diventi possibile per noi tenere un concerto in sicurezza”.

Presente in collegamento anche il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in che ha dibattuto con i Bangtan Boys su pandemia e vaccini. Jin, cantante dei BTS, ha quindi detto la sua sull’immunizzazione contro il Covid-19:

“Siamo tutti vaccinati, i BTS simpatizzano con quelle persone che temono i vaccini perché è qualcosa che prima non esisteva. Credo che se abbiamo paura del passato, non saremo in grado di fare progressi”.

Sconfigge la paura e vaccinarsi, questo il consiglio e questa la speranza dei BTS, che insieme ad altri artisti incoraggiano alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 per lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza e ritornare serenamente a godersi la musica dal vivo e la vita di tutti i giorni. A confortare le esternazioni dei Bangtan Boys il presidente Moon Jae-in, che aggiunge:

“Dal momento che i BTS rappresentano la generazione più giovane e molti giovani si relazionano con loro, credo che possano diffondere consapevolezza ed empatia”.

L’opinione dei BTS sui no-vax è dunque costruttiva: il settetto non li condanna né li attacca, come invece molti artisti fanno oltremodo spesso sui social, bensì comprende la loro posizione e la loro paura nei confronti dei vaccini, ma questa paura è anche un ostacolo all’uscita dalla pandemia. I BTS sperano in una conversione al futuro anziché un ancoraggio al passato.

Recentemente i BTS hanno partecipato insieme ai Coldplay al singolo My Universe confermandosi come una delle band k-pop più influenti della scena mondiale. Presto uscirà il documentario Inside My Universe che raccoglie i retroscena della collaborazione tra il settetto di Seul e la band britannica capitanata da Chris Martin.