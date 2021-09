Ieri pomeriggio, domenica 26 settembre, si è assistito ad uno spettacolare e combattuto derby della Capitale tra Lazio e Roma. Ad aggiudicarselo con il punteggio finale di 3-2 sono stati i biancocelesti guidati da mister Maurizio Sarri. Ciò che continua a far discutere e che ha accesso gli animi è stato il gestaccio di Nicolò Zaniolo al termine della partita, per il quale potrebbe arrivare anche una squalifica. Ma cosa è successo davvero? A fine derby, il centrocampista giallorosso, oltre ad essere stato l’uomo più pericoloso in campo da marcare, è stato protagonista anche di un brutto gesto nei confronti dei tifosi laziali presenti in tribuna. In Rete gira un video che “incastrerebbe” il 22enne romano, che rischia di essere squalificato. Il club e tutti i tifosi romanisti sono in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.

Il gestaccio di Zaniolo a fine partita verso i tifosi della Lazio ricorda molto quello già visto in passato da Daniele De Rossi e che potrebbe, appunto, costare caro al giocatore della Roma. Il numero 22, infatti, mentre si incamminava per scendere negli spogliatoi, si è toccato vistosamente le parti basse mentre la tifoseria biancoceleste presente in tribuna lo stava insultando (evidentemente urlandogli contro parole poco gradevoli). Malgrado ciò, la reazione di Nicolò non è stato un bel vedere e questo gli potrebbe costare una severa squalifica. L’attesa adesso sta nel capire quali saranno gli eventuali provvedimenti del Giudice Sportivo, che possono tramutarsi in una multa ed in una possibile squalifica.

Per il fantasista giallorosso si tratterebbe della seconda squalifica che rimedierebbe in questa prima parte di stagione, in seguito all’espulsione (per doppio cartellino giallo) ricevuta durante il primo turno di campionato contro la Fiorentina. Nelle prossime giornate di Serie A, la Roma di mister Mourinho, dopo il match contro l’Empoli, sarà impegnata ad affrontare due big match: il primo contro la Juventus e il secondo contro il Napoli. Dunque, la speranza è che Zaniolo non riceva una punizione pesante e che possa essere presente in queste partite importanti.