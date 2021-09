L’appuntamento con Cobra Kai 4 su Netflix è per l’ultimo dell’anno: lo streamer ha annunciato l’uscita della nuova serie con un primo teaser che ha debuttato durante l’evento TUDUM, ricco di notizie ed anticipazioni sui titoli più amati della piattaforma. Per la serie nata come sequel/spin-off del film The Karate Kid – Per Vincere Domani, il ritorno coi nuovi episodi è previsto per il 31 dicembre, così da favorire le maratone di Capodanno in binge-watch.

La prossima stagione di Cobra Kai4 su Netflix sarà tutta incentrata sulla sfida del torneo All Valley: come mostra il teaser, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) mettono da parte i loro vecchi rancori per lavorare insieme contro un nemico comune. Quando Daniel fa un annuncio agli studenti di karate riuniti della coppia, si lancia proprio in un appello all’unità: “Molti di noi erano nemici, ma le rivalità non devono durare per sempre“. Daniel e Johnny cercheranno di lavorare insieme ai loro studenti del dojo per battere Cobra Kai e “riprendersi la Valley“, impegnandosi per la posta in gioco “più alta di sempre“. E infatti l’accordo tra Daniel, Johnny e Kreese prevede che chiunque perderà l’All Valley Championship dovrà lasciare la valle per sempre.

Il teaser di Cobra Kai4 su Netflix ricorda però come i vecchi nemici Daniel e Johnny abbiano metodi di allenamento piuttosto diversi. Inoltre c’è anche un’altra alleanza più pericolosa che prende piede: John Kreese (Martin Kove) e Terry Silver (Thomas Ian Griffith) sembrano unirsi per fare qualche grosso danno. Intanto la moglie di Daniel, Amanda (Courtney Henggeler), sembra esasperata all’idea di “vivere sul viale del tramonto“.

L’arrivo di Cobra Kai4 su Netflix non sarà però l’ultimo appuntamento con la serie: qualunque sia l’esito del torneo, ci sarà un seguito con una quinta stagione è già stata confermata dallo streamer.