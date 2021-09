WhatsApp è un’app di messaggistica in costante evoluzione e cerca di andare di pari passo con le novità tecnologiche che coinvolgono il mondo smartphone. Proprio per tale motivo ogni anno abbandona alcuni device considerati troppo obsoleti, dispositivi che non presentano un sistema software all’avanguardia ed in grado di supportare le novità tecnologiche dell’app di messaggistica.

Occhio a WhatsApp bloccato a fine 2021

Non solo aggiornamenti software, come quelli esaminati la scorsa settimana. A partire dal 1 novembre ecco che WhatsApp abbandonerà smartphone che a livello software sono davvero vecchiotti e più nello specifico si parla di tutti quei device aggiornati alla versione 4.0.4 o inferiore di Android. Una decisione logica ed inevitabile, proprio perché questi smartphone non possono supportare le novità tecnologiche proposte costantemente da WhatsApp.

Tutti i dispositivi che si ritrovano alla versione 4.0.4 o inferiore di Android non riceveranno più aggiornamenti ufficiali da parte di WhatsApp dal 1 novembre. L’applicazione infatti non riuscirà più a funzionare al meglio, con il passar di pochissimo tempo non sarà più possibile utilizzarla. Non si parla infatti solo di mancati aggiornamenti relativi sulla sicurezza, ma diventerà complicato qualsiasi tipo di interazione tramite WhatsApp per chi si ritrova ancora ad avere tra le mani smartphone con versione di Android 4.0.4 ed inferiore.

Non dovrebbero esistere molti utenti che dispongono ancora di questo aggiornamento così datato, ma se qualcuno si trovasse in tale situazione, è bene iniziare a pensare di cambiare smartphone. La possibilità di poter aggiornare in maniera costante il sistema operativo deve essere la prerogativa principale quando si sceglie un nuovo dispositivo mobile, meglio quindi puntare sempre su dispositivi di ultima generazione.

Questo non comporta necessariamente acquistare un top di gamma, ma puntare su un brand che garantisca, almeno per qualche anno, sempre aggiornamenti all’ultima release del sistema operativo. Chi quindi attualmente dispone di uno smartphone con Android 4.0.4 o versione inferiore dovrà dire addio a WhatsApp dal 1 novembre, a meno che non si decida di acquistare un nuovo device.