Alessandro Cattelan risponde alle critiche in diretta sul finale di Da Grande, ed esce dallo studio in versione bambino dopo aver salutato il pubblico sulle note di Wonderwall degli Oasis.

Tira in ballo sua figlia Olivia e racconta un episodio verosimile: la bambina che gli racconta di aver ricevuto pernacchie. Il motivo? Lei ama ballare ma riceve solo critiche.

“Olivia, a me è una settimana che mi fanno le pernacchie”, replica Cattelan. “Capita, capita. Ti sono sembrato meno papà del solito perché la gente mi fa le pernacchie? No”, le parole del conduttore in un dialogo immaginario con sua figlia Olivia.

“Ecco, per me sei sempre Olivia, anche se il tuo compagno ti fa le pernacchie. Non ti far fermare dalle pernacchie, perché fanno tanto rumore ma sono aria, le pernacchie sono solo aria, non ti fanno niente”, dice Alessandro Cattelan e i riferimenti alle critiche ricevuto in seguito alla prima puntata di Da Grande sono ormai palesi.

L’approdo di Alessandro Cattelan in Rai non è stato apprezzato da tutti, infatti. E i numeri non hanno sorpreso. Addirittura c’è stato chi lo ha definito un flop. Da Grande è stato semplicemente un esperimento o, come ha spiegato ripetutamente lo stesso conduttore, “una festa tra amici”, perfettamente riuscita. MA c’è chi lo ha accusato di essere “troppo Cattelan” per una prima serata su Rai1.

Adesso Alessandro replica: “Mi avete fatto il più grande complimento della mia vita”.

“Soprattutto le pernacchie non devono mai farti smettere di fare quello che ami fare. Olivia ti piace ballare? E allora balla, cazz*! Fregatene, balla! Divertiti! Non importa quello che dice la gente. Perché le pernacchie non devono farvi smettere di essere quello che siete ragazzi, ve le faranno sempre”, prosegue.

Poi svela come si cela dietro le sue parole: “Questa settimana sono stato accusato di essere arrivato su Rai1, troppo Cattelan. Mi avete fatto il più grande complimento della mia vita”.