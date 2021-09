Ci siamo, tutto pronto per questa sera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, dove alle ore 20.45 Napoli e Cagliari scenderanno in campo per la 6a giornata del campionato di Serie A. Il club azzurro ha diramato la lista dei convocati e, tra questi, ci sono due ritorni tanto attesi ed importanti: si tratta del mediano Diego Demme e dell’attaccante Dries Mertens. Ricordiamo che l’italo-tedesco è uscito per infortunio dopo 18 minuti di Napoli-Pro Vercelli (amichevole pre-campionato), sottoponendosi poi agli esami strumentali che evidenziarono un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Quanto al folletto belga, invece, lo scorso mese di luglio si è sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra.

Il ‘Corriere dello Sport’, nell’edizione giornaliera, ha raccontato come Mertens abbia bruciato le tappe riuscendo a rientrare in largo anticipo tra i convocati di questa sera rispetto ai tempi di recupero stabiliti: infatti, il numero 14 azzurro doveva rientrare dopo la sosta per le Nazionali. Ed è stato proprio il 34enne di Lovanio che ha insistito per essere convocato contro il Cagliari. Come riporta il quotidiano sportivo, l’idea era quella di aspettare fino alla seconda sosta, ma poi Dries si è riproposto di accelerare i tempi dopo aver ottenuto il placet del chirurgo belga che lo ha operato.

L’edizione giornaliera della ‘Repubblica’ si è soffermata anche sulle possibili scelte di mister Luciano Spalletti in vista del match di questa sera al Maradona contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Rispetto alla partita contro la Sampdoria (vinta per 4-0), ci sarà quasi sicuramente una sola novità: si tratta di Matteo Politano, che torna titolare al posto del messicano Lozano. Confermati, invece, Zielinski come trequartista e Rrahmani in difesa accanto a Koulibaly. Ma la vera notizia riguarda appunto il rientro (almeno in panchina) di Demme e Mertens.