Al grido di “nessuno vorrebbe una collega come te” è scoppiato il caos sui social subito dopo che Sonia Bruganelli ha posato con Giancarlo Magalli per un selfie. A finire nel mirino è stata la foto che la bella moglie di Paolo Bonolis, adesso opinionista del Grande Fratello Vip 2021, ha postato sul suo profilo Instagram apparendo sorridente al fianco del conduttore, quello che lei stessa ha poi definito un semplice ‘collega di suo marito’.

Chi ha seguito il gossip intorno al Grande Fratello Vip 2021 sa bene che già prima della messa in onda si parlava di alcuni scontri dietro le quinte tra le due opinioniste di Alfonso Signorini e la foto che ieri la Bruganelli ha postato sui social, apparendo sorridente al fianco di Giancarlo Magalli, non ha fatto altro che confermare tutto.

Gli amanti del gossip non potevano desiderare un sabato sera più movimentato di quello di ieri visto che Sonia Bruganelli ha postato la foto dal ristorante in cui, casualmente, ha incontrato Giancarlo Magalli, e Adriana Volpe ha subito dato di matto al grido di “Dio li fa e poi li accoppia..”. Non contenta ha poi continuato a rispondere alle provocazioni di tutti mentre Sonia Bruganelli ha subito sottolineato di non aver fatto niente di male ma di aver incontrato per caso un collega di suo marito e di aver posato per una foto senza pensare alla Volpe.

D’altro canto però, proprio quest’ultima, ha poi condiviso nelle sue storie una ‘testimonianza’ che smentirebbe Sonia Bruganelli. La persona in questione ha confermato che i due erano seduti a tavoli diversi ma che hanno poi fatto la foto pensando proprio alla reazione di Adriana Volpe. Subito dopo la stessa ha commentato con un ‘che figura…’. La guerra scoppiata ieri sera potrebbe trovare sfogo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda proprio lunedì sera, Alfonso Signorini si lascerà sfuggire questa occasione?