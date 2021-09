Non è partita nel migliore dei modi l’avventura della Champions League su Infinity: la piattaforma di streaming non ha retto benissimo all’esordio, nonostante le aspettative fossero piuttosto alte dopo l’accordo stretto la scorsa primavera con TIM. Proprio come con DAZN per la Serie A (sono stati tanti i problemi finora registrati per la trasmissione di alcune partite da parte della società britannica), anche Infinity sta riscontrando diverse difficoltà di trasmissione dei contenuti (probabilmente dovuti ai tanti accessi contemporanei, ed al fatto di essere nuovi a situazioni del genere).

L’assistenza clienti si sta scusando per l’accaduto con i suoi clienti, promettendo anche dei bonus per risarcirli in qualche modo dell’inconveniente. Gli utenti stanno ricevendo via email la comunicazione che li mette al corrente dell’indennizzo in ricezione, che essenzialmente consiste nell’erogazione gratuita di 15 giorni di Infinity. Era possibile prevedere qualche difficoltà nella trasmissione della Champions League al debutto assoluto da parte della piattaforma, nonostante, come sottolinea la stessa Infinity, la preparazione tecnica nelle settimane precedenti fosse stata scrupolosa in ogni dettaglio (ci può anche stare, in fondo parliamo di un’esperienza del tutto nuova, che ha evidentemente bisogno di una fase di rodaggio).

Le strutture della piattaforma di streaming pare aver registrato comportamenti informatici anomali, che hanno a propria volta comportato problemi di accesso agli utenti, pur sempre inaccettabili. Nei messaggi di posta elettronica fatti recapitare ai clienti impattati è presente un codice che dovrà essere utilizzato per ottenere il pass prepagato dei 15 giorni gratuiti (basterà inserirlo nel campo ‘Hai un pass o un codice promo’ presente nell’Area Utente di ogni cliente). Al termine dei 15 giorni, Infinity+ si disattiverà in automatico. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.