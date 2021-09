Le riprese di Emily in Paris 2 sono appena terminate ma i nuovi episodi della serie arriveranno molto prima del previsto su Netflix. Come annunciato dallo streamer durante l’evento TUDUM, con tante anteprime, notizie e panel con i protagonisti dei titoli più amati della piattaforma, la serie di Darren Star torna già alla fine del 2021.

Emily in Paris 2 debutta il 22 dicembre con 10 nuovi episodi che vedranno ancora Lily Collins nei panni dell’omonima americana a Parigi in cerca di affermazione nel mondo del marketing e dei social media: più immersa nella cultura francese e nella lingua rispetto alla stagione precedente, la protagonista vivrà nuove avventure tra la Senna e i quartieri più esclusivi della capitale, incontrando anche nuovi interessi amorosi.

Tra le location di Emily in Paris 2, in realtà, stavolta non ci sarà solo il centro di Parigi: parte della stagione è stata girata in Costa Azzurra nel corso dell’estate e racconterà le vacanze francesi della protagonista, insieme all’amica Ashley (Mindy Chan) e alla rivale in amore Camille (Camille Razat).

Insieme alla data d’uscita di Emily in Paris 2, Netflix ha diffuso anche un primo teaser e le immagini promozionali dei nuovi episodi, che arrivano poco più di un anno dopo l’enorme successo della prima stagione nell’ottobre 2020 e due nomination agli ultimi Emmy Awards. Il teaser anticipa un’ambientazione sempre più glamour, festosa e rilassata, che sembra ancora più leggera della già inconsistente atmosfera della prima stagione (qui la nostra recensione).

Parlando di Emily in Paris 2, il creatore e showrunner ha anticipato che la protagonista sarà più coinvolta dallo stile di vita francese e più immersa nella cultura europea, misurandosi anche con la necessità di imparare la lingua. Inoltre ha assicurato che ci saranno nuove dinamiche sentimentali tra i protagonisti che saranno al centro della trama.