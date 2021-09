Alla vigilia del presunto sciopero dei camionisti di domani 27 settembre è alquanto necessario chiarire cosa potrebbe succedere già fra poche ore sulle principali autostrade italiane. Ci sarà davvero una mobilitazione che contribuirà a scatenare tanti disagi sulle principali arterie del paese oppure no? L’argomento è stato pure affrontato nel corso della settimana e ora va aggiornato sulla base delle ultime informazioni in circolazione.

Chiariamo prima di tutto quale sia la forma di protesta a cui si fa riferimento. Attraverso Facebook e in particolare i servizi di messaggistica WhatsApp e Telegram, si parla da giorni di una protesta dei camionisti che avrebbero indetto uno sciopero proprio per domani lunedì 27 settembre. La loro forma di mobilitazione consisterebbe nel mantenere un’andatura di viaggio estremamente lenta, con velocità massima di 30 Km/h e le 4 frecce del mezzo di trasporto accese. Così descritta, la forma di contestazione di certo causerebbe anche blocchi per la mobilità sulle autostrade ma va pure detto che, nonostante il tam tam della nota virale, ad oggi domenica 26 settembre, nessuna associazione di categoria del settore trasporti ha confermato una iniziativa simile.

Non ci sarà per nulla dunque uno sciopero dei camionisti lunedì 27 settembre? Senza alcun “patrocinio” delle associazioni di categoria competenti, potrebbe accadere che domani più di qualche autista dei mezzi pesanti aderisca all’iniziativa in modalità autonoma. Di certo stiamo parlando di lavoratori decisamente contro il green pass e che vorranno far valere le loro ragioni nello specifico modo. Impossibile è prevedere l’impatto che anche i singoli potranno avere dunque nella mobilità autostradale proprio tra poche ore, non essendo possibile quantificare a priori il numero di persone davvero interessate all’iniziativa non ufficiali. Magari già nelle prime ore di domani potremo monitorare gli effetti della protesta e dunque fornire aggiornamenti costanti e utili anche per i comuni viaggiatori.