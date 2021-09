La Casa di Carta 5 – Volume 2 arriverà il 3 dicembre su Netflix, con gli ultimi 5 episodi della saga di Alex Pina, che si è confermata tra le produzioni di maggior successo della piattaforma con la prima parte uscita a settembre. Inevitabile, dunque, che La Casa de Papel fosse tra i titoli protagonisti di TUDUM, evento che ha lanciato anteprime e notizie per i fan delle serie e dei film più popolari di Netflix.

Attenzione Spoiler!

La Casa di Carta 5 – Volume 2 ripartirà non solo dall’enorme perdita che il gruppo dovrà metabolizzare dopo lo scontro frontale con l’esercito nella Banca di Spagna, ma anche da un dilemma imprevisto: che fine ha fatto il Professore?

L’anteprima de La Casa di Carta 5 – Volume 2 diffusa durante il panel di TUDUM mostra infatti Lisbona e il resto della banda nell’impossibilità di comunicare col loro leader, il cervello del piano, il loro unico aggancio esterno nonché ideatore e direttore dell’impresa criminale. Presumibilmente, dopo averla aiutata a partorire, è finito nelle mani dell’ex ispettrice Alicia Sierra.

Nello sneak peek de La Casa di Carta 5 – Volume 2 mostrato per la prima volta durante l’evento promozionale di Netflix, Lisbona, Palermo, Denver, Stoccolma, Rio e Manila devono registrare il fatto che il Professore non risponde più alle loro chiamate. Dopo aver perso Tokyo sul campo, il gruppo è allo sbando e come sempre inizia a dividersi. A cercare di imporre la sua volontà sugli altri è Palermo, ancora una volta. La sua idea è quella di usare l’oro della riserva nazionale, fuso per essere rubato, come merce di scambio con il colonnello Tamayo. La sua proposta divide gli altri, innescando tensioni che sfociano nel solito confronto armi alla mano.

La Casa di Carta 5 – Volume 2 è l’ultimo atto della saga dei rapinatori di VancouverMedia, che potrebbe avere degli spin-off in futuro, ma per il momento si ferma dopo due rapine messe in scena in 5 capitoli, tutti disponibili su Netflix.