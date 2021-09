Sono già noti gli ospiti di Cattelan su Rai1 il 26 settembre. Cosa vedremo stasera a Da Grande? Sul primo canale Rai i campioni olimpici di Tokio, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ma non solo. Spazio alla musica e al mondo dello spettacolo, al divertimento in pieno stile Cattelan.

L’appuntamento è alle ore 21:25, in diretta dagli Studi Rai di Milano per il secondo ed ultimo appuntamento dello show di Alessandro Cattelan in Rai.

Nella prima puntata abbiamo visto il superstite Marco Mengoni, ma anche Il Volo ed Elodie che tornerà stasera. Ci saranno poi Raoul Bova, Lillo e Serena Rossi. Superospiti sono attesi anche dal mondo della musica. Su Rai1 stasera vedremo il cantante Sangiovanni, uno dei nuovi protagonisti del panorama musicale italiano, emerso nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sangiovanni ha trionfato nel circuito canto, posizionandosi al secondo posto alle spalle della ballerina Giulia.

Il suo nuovo singolo è Raggi Gamma ed anticipa il suo nuovo disco di inediti in fase di lavorazione, che arriverà dopo il grande successo delle hit estive certificate multiplatino.

La musica porta sul palco anche Benji Mascolo, ex componente del duo Benji e Fede. Sarà in TV stasera accompagnato dalla sua fidanzata: l’attrice Bella Thorne. I due racconteranno il loro debutto al cinema.

Da Grande è una festa tra amici, così lo aveva raccontato Cattelan. Un programma di Alessandro Cattelan, scritto da Alessandro Cattelan, Federico Giunta, Laura Mariani, Luca Monarca, Luca Restivo, Ugo Ripamonti. Scenografia Giuseppe Chiara. Direzione creativa: Simone Ferrari & Lulu Helbaek. Regia di Cristian Biondani.

Nel presentare lo show, Alessandro Cattelan aveva detto: “Da Grande è una festa tra amici perché per sentirmi al sicuro ho chiamato gli amici, le persone con le quali avevo già da tempo feeling e sapevo che mi avrebbero aiutato ad iniziare nel modo migliore possibile”.