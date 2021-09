Deddy e Sangiovanni ad Amici di Maria De Filippi presentano i rispettivi nuovi singoli in radio. Deddy presenta Giove in anteprima TV e Sangiovanni canta Raggi Gamma, anche per lui si tratta di una performance in anteprima televisiva.

Entrambi tornano nel programma che li ha visti nascere. Da qui ripartono in vista di un autunno e di un inverno di musica, pronti a nuove sfide discografiche.

Non saranno gli unici ospiti del programma TV di Maria De Filippi: nella seconda puntata pomeridiana di Amici ci saranno anche Aka7even e Giulia Stabile. Maria chiama infatti tutti e 4 i finalisti della scorsa edizione, la numero 20, per l’in bocca al lupo ai ragazzi della numero 21, ufficialmente iniziata la scorsa settimana.

In corso è la formazione della classe. Su Canale 5 oggi, eccezionalmente di domenica, alle ore 14.00, scopriremo nuovi cantanti e ballerini che si aggiudicheranno la maglia del talent show e che andranno ad occuperà ufficialmente un banco.

Ad oggi hanno un banco ufficiale nella scuola di Amici: i cantanti Alex, Flaza e Tommaso (Prof di riferimento Lorella Cuccarini); Luigi, LDA e Nicol (Prof di riferimento Rudy Zerbi) e Albe e Inder (Prof di riferimento Anna Pettinelli); Serena e Christian (Prof di riferimento Raimondo Todaro), Carola e Mirko (Prof di riferimento Alessandra Celentano), ballerini.



Sono invece sospesi nel limbo 4 ballerini per due soli banchi: da un lato Mattia e Nunzio che si contendono il banco di latino e l’altra Gianmarco e Mattias che si confrontano per il banco di hip hop.

Solo due di loro accederanno al programma, uno per coppia in sfida.



Ospiti in studio i 4 finalisti della scorsa edizione. Sangiovanni, presenta il nuovo singolo, Raggi Gamma, rilasciato venerdì 24 settembre. Il brano anticipa il nuovo disco di inediti al quale Sangiovanni sta lavorando dopo il grande successo delle sue hit estive.



Deddy, presenta Giove, singolo inedito che anticipa la pubblicazione dell’album Il Cielo Contromano Su Giove in uscita l’8 ottobre, riedizione del disco d’esordio. In studio ci sarà poi il cantante Aka7event e la vincitrice della scorsa edizione, la ballerina Giulia Stabile, attualmente legata a Sangiovanni da un rapporto sentimentale.