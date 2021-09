La scelta di optare per un iPhone 13 a rate su Amazon è comune a molti. Il prezzo da affrontare un po’ per tutti i modelli di melafonini non può di certo dirsi esigua, dunque avere la possibilità di dilazionare la spesa in più mensilità non può che far comodo, tanto più se non sono previsti interessi per l’acquirente finale. Proprio il noto store da già adesso questa possibilità, nonostante debba pure affrontare una decisa penuria di melafonini di ultima generazione.

L’argomento scorte degli iPhone 13 su Amazon è stato già affrontato al day one delle vendite, ossia venerdì 24 settembre. Da allora, naturalmente a causa del gran numero di persone che stanno procedendo all’acquisto e in mancanza di consistenti approvvigionamenti delle unità, la situazione è a dir poco peggiorata.

Chi vuole comprare un iPhone 13 a rate su Amazon, al momento, può procedere all’operazione per i modelli Mini e standard, neanche in tutte le colorazioni. Qualche esempio pratico: proprio il modello Mini nella classica colorazione nera è proposto al prezzo di listino ossia a 959,00 euro ma con Cofidis può essere acquistato in 10 rate senza interessi. Per procedere a questa metodologia di pagamento, al momento del check-out, bisognerà appunto selezione Cofidis e fornire i propri dati: la conferma dell’apertura del credito sarà immediata.

Apple iPhone 13 mini (512GB) - mezzanotte Display Super Retina XDR da 5,4"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Altra possibilità è quella con protagonista l’iPhone 13 standard, Il modello da 128 GB in rosa o nero è acquistabile a 1059 euro ma anche in questo caso si può accedere al pagamento rateale con Cofidis e dunque dividere la corposa spesa in una decina di mensilità.

Apple iPhone 13 (256GB) - mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Peccato che il pagamento degli iPhone 13 a rate, almeno per il momento e su Amazon, non si possa applicare sui modelli Pro e Pro Max più costosi e per un motivo molto preciso. In effetti le scorte degli specifici modelli top premium mancano del tutto e comunque la loro disponibilità è fissata almeno da metà ottobre.