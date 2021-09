Il prossimo 20 ottobre è prevista la prima tappa cruciale che ci porterà al nuovo digitale terrestre. Nel corrente mese di settembre non c’è stato più il tanto temuto passaggio verso la rinnovata tecnologia, eppure nei prossimi giorni avremo a che fare con un passaggio di transizione fondamentale, relativo ad alcuni canali tematici.

Dal prossimo 20 ottobre, alcune reti non trasmetteranno più nello standard Mpeg-2 ma passeranno a quello Mpeg-4. Ciò comporterà che i televisori più datati, in generale quelli in HD, non visualizzeranno più determinati canali. In totale questi saranno 15, in particolare 9 della Rai e 6 Mediaset. Di seguito c’è l’elenco esatto delle emittenti interessate, con il riferimento pure a quelle ancora visibili anche con un vecchio televisore.

Per la RAI, a seguito di questo primo passaggio al digitale terrestre, non si vedrà più Rai 4 (canale 21), Rai 5 (canale 23), Rai Movie (canale 24), Rai Premium (canale 25) e ancora Rai Gulp (canale 42), Rai Yoyo (canale 43), Rai Storia (canale 54), Rai Sport+ HD (canale 57) e infine Rai Scuola (canale 146). Tra le emittenti impattate, come è ben chiaro, non ci sono quelle ammiraglie Rai 1, Rai 2 e Rai 3 e la cosa potrà favorire chi ancora non ha cambiato il suo televisore e neanche acquistato un decoder.

Per quanto riguarda Mediaset, non saranno più visibili 6 canali ossia TgCom24 (canale 51), Italia 2 (canale 66), Boing Plus (canale 45), ancora Radio 105 (canale 157), R101 TV (canale 167) e infine Virgin Radio TV (canale 257). Anche in quest’ultimo caso non sono interessati dal cambiamento allo standard Mpeg-4 le principali reti Rete 4, Italia 1 e Canale 5.

Prima che il prossimo 20 ottobre il primo passaggio verso il nuovo digitale terrestre sia compiuto, chiunque potrà verificare il supporto o meno della tecnologia sul suo apparecchio. Basterà semplicemente andare sui canali 100 o 200: nel caso di compatibilità, al centro della schermata comparirà la nota “Test HEVC Main10” e dunque non sarà necessario fare nulla. Nel caso la schermata rimanga nera, bisognerà invece procedere all’acquisto di una nuova TV o decoder.