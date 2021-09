Dopo il successo dello scorso fine settimana, Verissimo torna in onda con il suo doppio appuntamento al sabato e alla domenica, il 25 e 26 settembre, con una serie di ospiti che, sicuramente, avranno modo di allietare il primo pomeriggio autunnale degli italiani. Verissimo riporterà in tv, tra gli altri, anche Kerem Bursin e Carolina Marconi.

Il primo è l’amato protagonista della serie turca Love is in the Air mentre la seconda è l’ex gieffina che in queste settimane sta lottando contro il cancro raccontando il suo calvario sui social.

In particolare, nella puntata di oggi, sabato 25 settembre, di Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio il protagonista della serie tv turca Love is in the air Kerem Bursin, che non solo avrà modo di parlare della sua vita e dell’affetto ricevuto dai fan italiani in queste settimane ma anche del suo amore per la sua collega Hande Erçel.

Nello stesso studio si alterneranno poi la conduttrice sportiva Diletta Leotta e il presentatore Piero Chiambretti e due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020: Luigi Busà, oro nel Karate a Tokyo e Veronica Yoko Plebani bronzo nel Triathlon.

Il fine settimana in compagnia di Silvia Toffanin e del suo Verissimo continuerà poi domani, domenica 26 settembre, con il cantante Al Bano (pronto a svelare qualcosa sulla figlia, il Covid e la sua famiglia): l’attore e giurato di Star in the star, Claudio Amendola, e, soprattutto, la donna del momento, ovvero l’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli che rivelerà dei dettagli importanti sul suo rapporto con il conduttore e anche sulla malattia della figlia minore.

Infine, in studio anche l’ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi che parlerà della sua battaglia contro il tumore. Siamo sicuri che anche in questo fine settimana gli ascolti saranno alle stelle e la battaglia con Mara Venier si farà sempre più ardua.