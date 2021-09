Si riscontrano o meno problemi batteria iOS 15 dopo l’aggiornamento software partito all’inizio di questa settimana? La maggior parte degli utenti Apple ha effettuato l’upgrade alla nuova versione del sistema operativo ormai da 5 giorni ed è giunto il momento di iniziare a tirare le somme per comprendere se l’esperienza utente sia stata intaccata in positivo o in negativo.

La cosa che balza subito all’attenzione è che, nonostante si parli di prima release assoluta per il nuovo aggiornamento, le opinioni sugli effetti dell’upgrade sono abbastanza unanimi La prima cosa importante da dire è che infatti non c’è alcuna condanna totale dell’operato degli sviluppatori. Sembrerebbe invece che la maggior parte degli utenti si dica soddisfatta del cambiamento e non lamenti alcun effetto nefasto proprio sulla batteria del proprio iPhone.

Quanto appena specificato non vuol dire affatto che proprio nessuno non soffra di problemi batteria iOS 15. Sono, come al solito, i possessori di melafonini più datati a confermare un repentino calo dell’autonomia del loro device. Più che parlare di vero e proprio bug questa volta, possiamo dire che l’anomalia rientra nella normalità. Subito dopo l’aggiornamento, molte delle operazioni e funzioni degli iPhone sono state nuovamente avviate da zero (inizializzate) e la cosa ha comportato di certo un maggiore dispendio di energia. Non va neanche dimenticata la curiosità dei singoli utenti nell’esplorare ogni angolo del loro device in questo momento: anche questa è una pratica che certamente sta avendo effetti sulla percentuale di batteria.

Per tutti coloro che, in ogni modo, ritengono più che seri i loro problemi batteria iOS 15, va sottolineato che la situazione potrebbe rientrare da sola e anche repentinamente, dopo una normale fase di assestamento post update. Allo stesso tempo bisogna ricordare che la prima beta di iOS 15.1 è già stata rilasciata in settimana, dunque la sua repentina disponibilità potrebbe ulteriormente migliorare le cose grazie all’ottimizzazione software.