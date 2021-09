La classifica della seconda puntata di Tale E Quale Show è stata svelata al termine della seconda puntata dello show guidato da Carlo Conti. A trionfare sono ancora una volta i Gemelli di Guidonia, già vincitori della prima puntata del programma di Rai1.

Si confermano loro alla guida della classifica della seconda puntata di Tale E Quale Show e questo fa di loro anche i vincitori del secondo appuntamento. I Gemelli di Guidonia quindi guidano anche la classifica provvisoria che somma i voti delle prime due puntate.

Nella seconda puntata di Tale E Quale Show, la loro imitazione dei Bee Gees sulle note dell’indimenticabile brano How deep is your love ha conquistato il pubblico e la giuria. I giurati della nuova edizione dello show di Rai1 sono Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio: hanno espresso parole bellissime per i Gemelli di Guidonia che si confermano in vetta alla classifica di gradimento per la seconda settimana consecutiva.

In giuria, in qualità di quarto d’eccezione, Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

La pensa in modo diverso il pubblico che si esprime tramite social network che invece premia altri tre concorrenti. A trionfare sui social sono stati Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Ciro Priello che hanno ricevuto rispettivamente 1, 3 e 5 punti.

La classifica della seconda puntata di Tale E Quale Show