Elettra Lamborghini su Scherzi A Parte come vittima. La voce di Pistolero è finita nel mirino di Enrico Papi e potremo vedere il servizio nella puntata di domani, domenica 26 settembre.

Elettra Lamborghini su Scherzi A Parte

I dettagli Elettra Lamborghini su Scherzi A Parte non sono ancora noti, ma la sua partecipazione come vittima – si vocifera – potrebbe essere legata all’incidente avuto nei giorni scorsi con un cane al maneggio, il quale ha morso la cantante in un gluteo lasciandole un segno che la stessa Elettra ha mostrato ai suoi fan. La moglie di Afrojack – che potrebbe essere complice dello scherzo – non ha ancora rilasciato informazioni su ciò che vedremo domani sera.

Insieme a Elettra Lamborghini, le altre vittime di Scherzi A Parte sono il pornodivo Rocco Siffredi, Giorgio Mastrota, Elenoire Casalegno e Massimo Giletti. Ci sarà spazio anche per lo scherzo in diretta di cui ancora non si conosce la vittima.

Lo scherzo a Orietta Berti

La settimana scorsa nel mirino di Scherzi A Parte abbiamo visto Orietta Berti, attirata con l’inganno da Mario Giordano per una finta ospitata a Fuori Dal Coro ma rimasta intrappolata dentro un’auto tecnologica che l’avrebbe dovuta accompagnare negli studi televisivi Mediaset. La cantante di Cavriago ha assistito impotente al guasto improvviso dell’auto oltre a una rissa tra l’autista e un operatore del soccorso stradale. All’interno dell’auto, inoltre, Orietta Berti era preda di una assistente vocale (con la voce di Manuela Arcuri) che non rispondeva ai comandi.

Lo scherzo è stato organizzato in diretta con Enrico Papi che dallo studio interpretava l’operatore dell’assistenza. Orietta Berti, dopo aver scoperto lo scherzo, è stata diffidente anche nei confronti di Enrico Papi chiedendogli se fosse un sosia.

Cosa vedremo con Elettra Lamborghini su Scherzi A Parte? La risposta è nella puntata di domani, 26 settembre, in prima serata su Canale 5.