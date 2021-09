Arrivano le prime foto render 3D del Samsung Galaxy S22, in particolare del modello Ultra. Si accende dunque la discussione intorno al prossimo top di gamma assoluto, già protagonista di tante anticipazioni. Peccato che la presunta riprogettazione del suo comparto fotocamera lasci alquanto interdetti, già a prima vista. L’immagine di apertura articolo è in effetti abbastanza eloquente al riguardo.

Alcuni tipster come Onleaks hanno pubblicato le foto della possibile soluzione adottata dal produttore per il retro dell’ammiraglia, per il sistema a quadrupla fotocamera con sensore fino a 108 MP. Stupisce e non poco la forma alquanto anomala dell’alloggiamento: né un rettangolo, né un cerchio ma piuttosto un comparto a forma di “L” che lascia pure interdetti per il suo importante spessore.

Sull’autenticità delle prima foto render con protagonista il Samsung Galaxy S22 è abbastanza difficile mettere le mani sul fuoco, anche perché contemporaneamente a questa prima foto per il design del retro del telefono, un altro informatore cone Ice Universe ha condiviso una proposta ben più diversa con due alloggiamenti verticali per i sensori, come visibile nel tweet di seguito. Anche in questo caso si tratterebbe di un’assoluta novità nella progettazione ma magari maggiormente verosimile.

I have heard another possible design, this is the case. pic.twitter.com/JO7SBtzfNN — Ice universe (@UniverseIce) September 25, 2021

Qualunque sarà la soluzione adottata dal produttore, su un ulteriore aspetto qualsiasi informatore è d’accordo. Proprio il Samsung Galaxy S22 farà spazio all’alloggiamento per la S Pen, in perfetto stile della serie Note ormai abbandonata nella sua unicità. I timori sulle possibili conseguente della scelta nella direzione di una batteria del telefono meno capiente sembrerebbero non essere confermati. L’unità della carica avrebbe comunque un amperaggio importante e pari a 5000 mAh, Per ulteriori anticipazioni non ci resta che restare in ascolto nelle prossime settimane. L’inizio del 2022, periodo indicato per il prossimo lancio, non è poi così tanto lontano: gli informatori di settore non mancheranno di allietarci con rivelazioni di ogni tipo.