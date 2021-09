Il volantino Unieuro ‘Passione Casa’ è appena partito, e resterà valido fino al 7 ottobre 2021. Acquistando un grande elettrodomestico di passione casa, vi porterete a casa in più l’asciugatrice desiderata, anche a tasso zero. Ci sono anche lavatrici, frigoriferi, ferri da stiro con o senza caldaia, macchine per il caffè espresso, televisioni, notebook, condizionatori d’aria, monopattini elettrici e tanto altro ancora.

Il volantino Unieuro ‘Passione Casa’ si concentra anche sui nuovi iPhone 13, da poter comprare a rate. Il modello standard da 128GB è acquistabile in 20 rate da 46,95 euro (da 20 rate da 32,45 euro restituendo il proprio iPhone 11 da 64GB). La versione da 256GB ve la portate a casa in 20 rate da 52,95 euro (20 rate da 38,45 euro dando indietro iPhone 11 da 64GB). Il taglio da 512GB sarà vostro a fronte di 20 rate da 64,45 euro (20 rate da 49,95 in caso di permuta, sempre del vecchio modello). iPhone 13 Mini da 128, 256 e 512GB è acquistabile in 20 rate rispettivamente da 41,95, 47,95 e 59,45 euro (20 rate da 27,45, 33,45 e 44,95 euro restituendo il proprio iPhone 11 da 64GB).

iPhone 13 Pro da 128, 256, 512GB e 1TB richiederà un esborso in 20 rate da 59,45, 65,45 76,95 e 88,45 euro (20 rate da 44,95, 50,95, 62,45 e 73,95 euro, riportando sempre il proprio iPhone 11 da 64GB). Il volantino Unieuro ‘Passione Casa’ include anche iPhone 13 Pro Max, da 128, 256, 512GB e 1TB, che potrete portarvi a casa in 20 rate da 64,45, 70,45, 81,95 e 93,45 euro (in 20 rate da 49,95, 55,45, 67,45 e 78,95 euro). Potete sfogliare il nuovo volantino Unieuro ‘Passione Casa’ a questo indirizzo (meglio lo guardiate di persona, per farvi un’idea anche degli altri prodotti disponibili). Una soluzione che gli utenti potrebbero seriamente apprezzare, specie quelli che intendono acquistare gli iPhone 13 a rate, per ammortizzarne un po’ il prezzo finale. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.