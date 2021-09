Adesso il Wiko Y62 Plus è ufficiale, un device di fascia bassa con diverse specifiche interessanti (chiaramente per il prezzo di vendita a cui è venduto). Il telefono include uno schermo IPS da 6.1 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel a 282ppi), ed è spinto dal processore MediaTek Helio A22 MT6761D (quad-core a 1,8GHz con GPU IMG PowerVR GE8300), in accoppiata a 2GB di RAM e 32GB di storage interno (espandibile fino a 256GB tramite microSD).

La fotocamera posteriore presenta un sensore singolo da 8MP (con modalità notte, HDR, flash LED, video a 1080p a30fps), ed una fotocamera selfie da 5MP. La batteria del Wiko Y62 Plus ha una capacità di 3000mAh (rimovibile con AI Power per incrementare l’autonomia). Le dimensioni generali ammontano a 157 x 75,8 x 9,1mm, con a bordo Android 11 (edizione Go) con interfaccia semplificata Simple Mode (così che il dispositivo possa essere utilizzato proprio da tutti, anche dagli utenti meno avvezzi alla tecnologia, comprese quelli un po’ più avanti negli anni). Non mancano il tasto Google Assistant dedicato, il face unlock, il lettore di impronte digitali posteriore ed il supporto dualSIM. Tra le varie connettività supportate, le seguenti: 4G LTE Cat.4, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB 2.0, jack per le cuffie da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou e Galileo.

Potete acquistare il nuovo Wiko Y62 Plus sullo store online ufficiale di Wiko, oltre che nelle principali catene di elettronica, nelle colorazioni Dark Blue, Light Blue e Mint. Il prezzo è di 99,99 euro, con inclusi nella confezione una cover trasparente ed una pellicola di protezione per il display. Ad un prezzo simile non si poteva proprio pretendere di più, vogliamo dirvelo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.