Aurelio De Laurentiis è il trionfatore della prima parte di stagione. Dopo cinque turni di campionato il Napoli di De Laurentiis veleggia solitario in testa alla classifica di serie A. Cinque vittorie su cinque per gli uomini di Spalletti che navigano con il vento in poppa mentre il Presidente De Laurentiis sorride e gongola soddisfatto.

De Laurentiis è oggi il migliore presidente della Serie A. E’ stato l’unico nell’ultima sessione di calcio mercato a non cedere pezzi pregiatissimi mentre Agnelli salutava Ronaldo, e le due milanesi si congedavano da Donnarumma e Lukaku. De Laurentiis ha scelto l’allenatore adatto a ricostruire la mentalità della squadra dopo la disfatta di Napoli Verona, mentre la Juve puntava sul ritorno problematico di Allegri. De Laurentiis ha sempre mantenuto i conti in ordine; il Napoli paga regolarmente stipendi e tasse e non buchi di bilancio o falle finanziarie.

Il Napoli di De Laurentiis è stabilmente presente da più lustri nelle competizioni europee alle quali talvolta club ben più blasonati come Inter e Milan hanno dovuto rinunciare. De Laurentiis ha portato a Napoli allenatori stellari come Ancelotti e Benitez e fuoriclasse come Cavani e Higuain dimostrando che , comprando e vendendo bene, sia possibile ottenere gestioni oculate e mantenere altissima la competitività.

La partenza sprint del Napoli, che ha appena confezionato due vittorie per quattro e zero sui campi dell’Udinese e della Sampdoria, ripaga De Laurentiis di tanti sacrifici, impegni e mortificazioni. Troppe volte De Laurentiis è stato insultato in modo volgare da chi sogna l’arrivo dell’ennesimo sceicco o vorrebbe spedirlo sull’A16 l’autostrada che collega Napoli con Bari.

I risultati stanno dando ragione a De Laurentiis il miglior Presidente italiano del momento. La stagione è lunga, il cammino pieno d’insidie ma la guida è sicura ed il Napoli di De Laurentiis ha davvero tutte le possibilità di vincere lo Scudetto con un bilancio economico equilibrato. Oltre alla soddisfazione sportiva, sarebbe per De Laurentiis la prova provata che un altro modello di calcio è possibile rispetto alle speculazioni economiche e finanziarie che Uefa e Fifa – che pure proclamano il fair play – fanno finta di non vedere.