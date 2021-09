Al day one delle vendite dei nuovi melafonini 2021, la disponibilità iPhone 13 su Amazon è a dir poco scarsa. In questo venerdì 24 settembre sul noto store si sono riversati non pochi potenziali acquirenti dei dispositivi Apple, eppure molti di loro potrebbero non essere soddisfatti. Tra l’altro non si parla solo di poche unità pronte per la vendita ma anche di consegne a dir poco bibliche della merce.

Della potenziale scarsa presenza di scorte del nuovo iPhone 13 si era parlato a più riprese nella fase di pre-lancio dei nuovi melafonini. Alle difficoltà di approvvigionamento di componenti nella catena produttiva si è di certo poi affiancato anche il grosso interesse di pubblico per i successori degli iPhone 12. Il risultato è ora quello che possiamo toccare con mano proprio su Amazon dove accaparrarsi il proprio nuovo smartphone Apple è decisamente anche questione di fortuna.

Al momento di questa pubblicazione, ad esempio, la disponibilità di iPhone 12 su Amazon sono maggiori per il modello Mini, ma solo per la colorazioni in rosso nel taglio da 128 GB. La nuance bianca è accessibile solo in pochissime unità, quella nera è già completamente sold-out. Si potrebbe dunque optare per il modello in rosa pallido, almeno quello alla portata di click.

La situazione si fa più delicata per la disponibilità iPhone 13 su Amazon nel suo modello standard. In questo caso, il dispositivo è si in vendita in svariati tagli di memoria e colorazioni ma si parla di consegne del dispositivo in 1 o anche 2 mesi. Ancora una volta è la colorazione rossa ad essere subito disponibile.

Il presente approfondimento sulla disponibilità iPhone 13 su Amazon non poteva non riguardare anche alle varianti Pro e Pro Max, le più accessoriate di tutte. Per queste ultime la situazione è addirittura disastrosa, visto che gran parte delle soluzione non sono acquistabili perché non presenti a magazzino. Cercheremo di capire se nelle prossime ore, o meglio giorni, nuove unità saranno pronte per gli acquirenti.